Глобальное потепление: крупнейший айсберг в мире раскололся на несколько частей

Ранее он грозил перекрыть доступ кормильцев к пингвинам на ближайшем острове

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Возле острова Южная Георгия раскололся айсберг А-68а. Теперь море у острова усеяно меньшими айсбергами. Об этом сообщает Space.com.

На спутниковой фотографии видны зазубренные очертания 11 раздробленных айсбергов, которые кружат вокруг отдаленного, заполненного пингвинами острова под названием Южная Георгия, расположенного примерно в 1500 км к северо-востоку от Антарктического полуострова.

Каждый замороженный кусок — это кусок некогда огромного айсберга A-68a, который более трех лет носил титул самого крупного айсберга в мире, прежде чем распался на дюжину кусков. Теперь у каждой его части есть собственное имя, начиная с A-68B и заканчивая A-68m.

Фото из открытых источников

Сначала айсберг A-68a откололся от шельфового ледника Ларсен С в Антарктиде 12 июля 2017 года. В то время его размер составлял более 6000 квадратных километров. Несмотря на поразительную площадь поверхности, айсберг был невероятно тонким и с апреля 2020 года начал терять большие глыбы льда.

Однако британские исследователи стремятся изучить потенциальное влияние сломанного айсберга на морскую воду в районе Южной Георгии. Планируется, что две подводные работы будут изучать температуру, соленость и прозрачность воды вокруг останков A-68A и всех его потомков в течение нескольких месяцев.

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В конце 2020 года сообщалось, что найбільший в мире айсберг, известный как A68, надвигается на Британскую заморскую территорию Южная Джорджия. Если айсберг сядет на мель непосредственно возле него, это будет представлять угрозу для крупных местных популяций пингвинов и тюленей. К счастью, айсберг изменил курс и начал дрейфовать вокруг острова, еще до того как разбился на дюжину кусков. Угроза животным на острове пока миновала.