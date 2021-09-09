Главная причина стихийных бедствий в мире - деятельность человека, - ООН

В исследовании, проведенном Университетом ООН, проанализировано 10 различных стихийных бедствий, произошедших в 2020 и 2021 годах

Отмечается, что в исследовании, проведенном Университетом ООН, проанализировано 10 различных стихийных бедствий, произошедших в 2020 и 2021 годах.

Все эти катастрофы произошли в разных уголках земного шара, однако эксперты считают, что все они взаимосвязаны.

Например, в 2020 году в Арктике наблюдались необычно высокие температуры воздуха и самый низкий ледяной покров за всю историю наблюдений.

Отмечается, что теплый воздух дестабилизировало полярный вихрь, вращающий массу холодного воздуха над Северным полюсом, переместив его на юг, до Северной Америки, что привело к похолоданию в Техасе, во время которого замерзла электросеть и погибли 210 человек.

В частности в докладе определены три основные причины, повлиявшие на большинство стихий:

антропогенные выбросы парниковых газов;

недостаточное управление рисками стихийных бедствий;

недооценка экологических угроз при принятии решений.

"Бедствия, которые мы наблюдаем по всему миру, намного более взаимосвязаны, чем мы можем себе представить, и они также связаны с индивидуальным поведением человека", - подчеркнул один из авторов доклада, ученый из Университета ООН Джек О Коннор.

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что ежегодно загрязнение воздуха уносит семь миллионов жизней. Сейчас главной причиной такой трагедии называют сжигание ископаемого топлива в мире.