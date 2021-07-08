Главная эксперт по испытаниям вакцины Sinovac умерла с подозрением на COVID, – СМИ

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech REUTERS

Женщина похоронена "согласно протоколам COVID-19"

В Индонезии скончалась ведущая ученая по испытаниям китайской вакцины против коронавируса Sinovac Новилия Сьяфри Бахтияр. Врачи заявили о подозрении на COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на индонезийские СМИ.

По словам представителя государственной фармацевтической компании BioFarma, женщина похоронена "согласно протоколам COVID-19".

Отмечается, что смерть исследовательницы произошла на фоне рекордной смертности в Индонезии, в том числе из-за штамма "Дельта", страна впервые сообщила о более чем тысяче смертей от коронавируса в среду, 7 июля, и рекордных 34 379 случаи заражения.

Министр государственных предприятий страны Эрик Тохир опубликовал в соцсетях сообщение про "огромную потерю" компании BioFarma, которая производит вакцину, но не назвал причину смерти, добавив, что "она была ведущим ученым и руководителем десятков клинических испытаний, проведенных BioFarma, включая клинические испытания вакцины от COVID в сотрудничестве с Sinovac".

По данным независимой группы данных Lapor COVID-19, с июня в стране умер 131 медицинский работник, в основном все привиты вакциной Sinovac, и еще 50 – в июле.

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Напомним, ранее в Украине зафиксировали первую смерть после вакцинации препаратом Pfizer. Человек умер через четыре часа после получения первого укола.