Глава ВОЗ призвал фармакологические компании поделиться своими мощностями для производства вакцины от COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус Фото из открытых источников

Это позволит построить дополнительные производственные базы в Африке, Азии и Латинской Америке.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал фармакологические компании предоставить свои мощности производителям вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Нам также нужно масштабное увеличение производства. На прошлой неделе Sanofi объявила, что предоставит свою производственную инфраструктуру для поддержки производства вакцины Pfizer/BioNTech. Мы призываем другие компании последовать этому примеру", - сказал Гебреисус.

Кроме этого, он отметил, компании также могут выдавать неисключительные лицензии, чтобы позволить другим производителям изготавливать свои вакцины. Именно такой механизм ранее использовали для расширения доступа к методам лечения ВИЧ и гепатита С.

По словам главы ВОЗ, этот обмен знаниями и данными позволит немедленно использовать не задействованные производственные мощности и поможет построить дополнительные производственные базы, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке.

"Расширение производства в глобальном масштабе также сделает бедные страны менее зависимыми от пожертвований богатых", - добавил Гебреисус.

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Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о возможности контролировать коронавирусную инфекцию.