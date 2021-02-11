Глава оргкомитета Олимпиады-2020 подал в отставку: Его обвинили в пренебрежении к женщинам

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Он резко высказался о своих коллегах-женщинах

Председатель организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в японском городе Токио Мори Есиро Есиро подал в отставку. Об этом сообщает HNK.

Как отмечается, покинуть пост он решил из-за разгоревшегося вокруг него скандала.

При этом добавляется, что Мори Есиро резко высказался в сторону женщин. В частности, он заверил, что заседание руководства всегда задерживается, поскольку они слишком много говорят. Таким образом чиновник глубоко оскорбил женщин-коллег.

Ранее сообщалось, что в МОК допустили проведение Олимпиады-2021 без зрителей. Сейчас рассматривается 6-7 вероятных вариантов развертывания событий.