Глава МИД Венгрии сделал COVID-прививку российской вакциной "Спутник V"

Петер Сиярто получил COVID-прививку Facebook-страница Петера Сиярто

Также вскоре в страну поступят несколько сотен тысяч доз российской вакцины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал первую прививку от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поставка вакцин с востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутника" (я также получил эту вакцину сегодня)", - написал венгерский дипломат.

Он также призвал своих сограждан регистрироваться на вакцинацию для победы над пандемией.

По словам Сийярто, в течение следующих двух недель в страну поступит еще 680 тыс. доз препарата.

Известно, что в начале ноября прошлого года Петер Сиярто уже переболел на коронавирус COVID-19, когда был с рабочей поездкой в Азии.

Напомним, в феврале текущего года Венгрии одобрили использование российской вакцины от коронавируса. "Спутник V" начали использовать для вакцинации населения.

17 марта еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз изучает вопрос регистрации других вакцин, в том числе российского "Спутника V".