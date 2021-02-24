Глава Microsoft объявил о наличии доказательств кибератаки России на США

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Причастными к кибератаке называют внешнюю разведку РФ

Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что компания располагает доказательствами причастности России к массовой кибератаки на правительственные ведомства США в декабре 2020 года. Об этом он сообщил во время слушаний в комитете по разведке Сената США.

По словам Смита, к кибератаке причастна российская разведка. "На данном этапе мы нашли существенные доказательства, которые указывают на российскую внешнюю разведку, и мы не нашли никаких доказательств, которые привели бы нас куда-либо еще", – сказал президент Microsoft, не уточнив, о каких именно доказательствах идет речь.

Кроме того, глава компании по кибербезопасности FireEye Кевин Мандиа отметил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые применяет РФ. "Инструменты, использовавшиеся при взломе не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран", – высказался Мандиа.

В то же время глава компании Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что он не располагает информацией о причастности России к атаке.

Напомним, в декабре прошлого года СМИ появилась информация о сломе системы Министерства финансов и торговли США и еще ряда правительственных учреждений страны российскими хакерами. Позже американские спецслужбы подтвердили информацию об атаках и создали координационную группу по кибербезопасности.

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В январе высшие органы нацбезопасности США предположили, что именно Россия причастна к масштабной кибератаке на ряд правительственных учреждений страны. Целью хакеров назвали сбор разведданных.