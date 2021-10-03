Глава компании BioNTech заявил, что новая COVID-вакцина может понадобиться в 2022 году

Циркулирующие сейчас в мире штаммы коронавирус, включая "Дельта", более заразны, чем его первоначальный вариант

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что пока необходимости в производстве новых вакцин от коронавируса нет. Однако новые препараты от COVID-19 могут понадобиться миру в 2022 году. Об этом сообщает Financial Times .

"В этом году никакой необходимости в новых вакцинах нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться иной", - заявил глава BioNTech.

По его словам, циркулирующие сейчас в мире штаммы коронавируса, включая "Дельту", более заразны, чем его первоначальный вариант, но отличаются от него не так сильно, чтобы это существенно сказывалось на эффективности применяемых вакцин.

При этом, по словам Шахина, высока вероятность того, что штаммы, которые смогут "обманывать" иммунитет, появятся в будущем, что потребует разработки новых препаратов.

"Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идет, и этот процесс только начался", - подчеркнул глава BioNTech.

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Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в 2022 году с линии сойдет первая украинская вакцина. В конце 2021 года будут известны сроки дедлайна производства препарата.