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Глава Евросовета созывает саммит ЕС из-за вспышки коронавируса

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото из открытых источников

Саммит должен состояться 25-26 марта

Президента Европейского совета Шарль Мишель созывает саммит лидеров государств Европейского Союза. Он запланирован на 25-26 марта и будет проходить в формате видеоконференции. Об этом сообщил официальный представитель председателя Евросовета Баренд Лейтс в своем Twitter.

“Председатель Европейского совета (Шарль Мишель, - ред.) принял решение о проведении саммита 25-26 марта в формате видеоконференции в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в странах-членах”, – написал он.

По его словам, Мишель проведет консультации со всеми лидерами.

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Напомним, по состоянию на утро 22 марта в мире выявили 123 877 064 случаев коронавируса, 99 798 255 человек выздоровели, 2 727 899 - умерли.

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