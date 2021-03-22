Глава Евросовета созывает саммит ЕС из-за вспышки коронавируса
Саммит должен состояться 25-26 марта
Президента Европейского совета Шарль Мишель созывает саммит лидеров государств Европейского Союза. Он запланирован на 25-26 марта и будет проходить в формате видеоконференции. Об этом сообщил официальный представитель председателя Евросовета Баренд Лейтс в своем Twitter.
“Председатель Европейского совета (Шарль Мишель, - ред.) принял решение о проведении саммита 25-26 марта в формате видеоконференции в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в странах-членах”, – написал он.
По его словам, Мишель проведет консультации со всеми лидерами.
Напомним, по состоянию на утро 22 марта в мире выявили 123 877 064 случаев коронавируса, 99 798 255 человек выздоровели, 2 727 899 - умерли.