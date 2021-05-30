Глава Европарламента призвал ужесточить санкции ЕС против РФ

По его словам, после введения санкций против Беларуси, ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры против России

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России на фоне очень напряженных" отношений между ЕС и РФ. Об этом сообщает T-Online .

По его словам, после введения санкций против Беларуси, которые связаны с инцидентом самолета Ryanair, ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры против Российской Федерации также.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - подчеркнул политик.

Также Сассоли осудил задержание бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси.

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Напомним, 23 мая в Европарламенте призвали ужесточить санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича. В частности, в ведомстве назвали задержание белорусского оппозиционного блогера "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС".