Глава Еврокомиссии пригрозила компании AstraZeneca запретом экспорта вакцины

Урсула фон дер Ляйен Фото из открытых источников

Это связано с сокращением поставок в Европу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фармацевтическому концерну AstraZeneca могут запретить экспортировать COVID-вакцину из-за невыполнения обязательств по поставкам. Об этом сообщает DW.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила фон дер Ляйен в одном из интервью.

По словам председателя Еврокомиссии, в первом квартале 2021 года компания доставила в Европу лишь 30% обещанного объема продукции.

Как отмечается, фон дер Ляйен еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca. Через несколько дней она заявила, что в адрес AstraZeneca направлено официальное письмо по поводу проблем с поставками COVID-вакцины.

"Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это - лучший способ устранить их", - уточнила председатель Еврокомиссии.

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Напомним, недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) опубликовало результаты расследования относительно возникновения тромбоза после применения вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca.