Германия выделит более 20 миллионов евро на поддержку оппозиции Беларуси

Гайко Маас Фото из открытых источников

Среди прочего деньги потратят на стипендии и поддержку независимых СМИ

Власти Германии решили выделить около 21 млн евро на поддержку представителей оппозиции Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает пресс-служба немецкого дипведомства.

Отмечается, что в частности эти средства пойдут на стипендии студентам, которые были исключены из-за участия в протестах. Кроме того, финансовую поддержку получат и независимые средства массовой информации.

"Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 млн евро", – высказался дипломат, обращаясь к сторонникам оппозиции Беларуси.

В то же время министр анонсировал создание механизма сбора доказательств против нарушителей прав человека. "Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Наступит день, когда они будут привлечены к ответственности. Наступит день, когда народ сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", – сказал Маас.

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Напомним, недавно белорусская оппозиционер Светлана Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима и помочь белорусам в получении европейских вакцин от COVID-19. Также оппозиционер обратилась к указанным странам с просьбой содействовать диалогу о новых выборах.