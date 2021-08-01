Германия ужесточила условия въезда для невакцинированных лиц

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Новые правила касаются как иностранцев, так и граждан страны

С 1 августа в Германии начали действовать более жесткие условия для въезда граждан на территорию страны. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, теперь все путники в возрасте от 12 лет при въезде в ФРГ должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус или же свидетельство о полной вакцинации или подтверждения недавнего выздоровления от COVID-19.

Если раньше такие условия действовали только для пассажиров авиакомпаний, то теперь их будут применять лиц, которые прибывают в страну автомобилем или автобусом, по железной дороге или морским транспортом.

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Кроме этого, правило будет действовать не только для иностранцев, но и жителей Германии, которые возвращаются из других стран.

Как отмечается, на сухопутных границах страны проверки будут выборочными, во время них путники должны будут предоставлять соответствующие документы, при пересечении границы в поездах проверки будут осуществлять во время его движения, а в самолетах - перед посадкой в самолет.

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Напомним, ранее Кабинет министров обнародовал постановление об ужесточении правил въезда иностранцев и граждан в Украину, которые вступят в силу с 5 августа.