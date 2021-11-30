Германия усиливает карантин на фоне четвертой волны пандемии

Anadolu Agency

За последние сутки институт Роберта Коха зафиксировал 45 753 новых случая инфицирования COVID-19

Центральное правительство-то, что уходит в отставку, и будущее, - и премьеры федеральных земель согласились во вторник с необходимостью ужесточения ограничений контактов с целью прервать четвертую волну пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, как сообщил представитель федерального правительства, договорено сделать к Рождеству до 30 миллионов прививок первой и второй дозой.

Также предлагается введение широких ограничений на контакты, особенно для тех, кто не был вакцинирован, как в сфере частного общения, так и возможности посещать массовые мероприятия и магазины розничной торговли (еще ранее для невакцинированных закрылись парикмахерские, салоны по уходу за телом и фитнес-клубы).

Было решено подготовить своевременное решение относительно общих требований к вакцинации". Как стало известно, будущий канцлер, а ныне вицеканцлер и министр финансов Олаф Шольц настаивает на введении с февраля 2022 года обязательной вакцинации для всех.

Детали предложений должны быть проработаны до четверга.

В разных федеральных землях также будут введены "старые" правила по ограничению контактов двумя домохозяйствами, но только для непривитых. Игры Бундеслиги по большей части будут проводиться без зрителей.

Федеральные земли также могут принять свои ограничения в соответствии с ситуацией на местах.

За последние сутки институт Роберта Коха зафиксировал 45 753 новых случая инфицирования COVID-19.

Напомним, ранее власти Словении ужесточила карантинные ограничения в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом. Дополнительные ограничительные меры вступили в силу с 8 ноября.