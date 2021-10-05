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Германия требует у "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС

Фото из открытых источников

Это касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка

Немецкий регулятор требует у российского газопровода "Северный поток-2" гарантий соответствия нормам Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, это касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка.

"Федеральное сетевое агентство сегодня попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода", - говорится в заявлении Bundesnetzagentur.

В регуляторе сообщили, что сделали запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

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Напомним, 10 сентября российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

А вчера, 4 октября, начали заполнять газом первую нитку российского трубопровода "Северный поток-2". В РФ говорят, что это будет происходить постепенно и, в частности, стало возможно после того, как Датское энергетическое агентство разрешило запуск.

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