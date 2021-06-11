Германия разрешит въезд в страну с 1 июля: Какие для этого условия

В Германию будут пускать туристов из стран, в которых показатель заражения ниже 200 на 100 тысяч человек

Власти Германии намерены разрешить въезд в страну для всех желающих, при условии, если уровень заболеваемости в стране, из которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям. Об этом сообщает Bild .

По словам, министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, поездки будут разрешены для стран с показателем заражения ниже 200 на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течение последних семи дней.

"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", - говорится в сообщении.

К слову, в Украине сейчас показатель заболеваемости составляет 65 на 100 тысяч человек.

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Ранее сообщалось, что правительство Франции приняло решение об открытии границ для вакцинированных туристов из многих стран, в том числе и из Украины. Изменения вступили в силу 9 июня. В частности, французское правительство разделило все страны мира на три зоны по распространению коронавируса, и для граждан каждой из них прописаны разные условия на въезд в страну.