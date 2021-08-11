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Германия приостановила депортации в Афганистан из-за обострения ситуации с "Талибаном"

Фото из открытых источников

С 11 августа Нидерланды также приостановили депортации

Власти Германии временно приостановили депортацию афганцев, которым отказали в предоставлении убежища в ФРГ, из-за ухудшения ситуации безопасности и наступления "Талибана" в Афганистане. Об этом сообщает DW

"Через нынешнее развитие ситуации с безопасностью министр внутренних дел решил пока приостановить депортацию в Афганистан", - заявил представитель МВД Германии.

Накануне послы стран ЕС в Кабуле также высказались за приостановку депортаций. Также с соответствующим призывом выступили 26 организаций, в том числе Amnesty International, Pro Asyl, Caritas и Diakonie. 

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Как отмечается, сейчас в МИД Германии готовят новый доклад о предоставлении убежища для выходцев из Афганистана. Обычно именно этот доклад является основой для принятия решений о депортации. 

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, такой доклад будет завершен в ближайшие дни. Известно, что с 2016 года из Германии в Афганистан вернули более тысячи мигрантов, большинство из них были преступниками.

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Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан" продолжает наступление в Афганистане, захватив во вторник, 10 августа, город Фарах на западе страны, который является админцентром одноименной провинции. 

 

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