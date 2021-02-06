Германия может "отключить" "Северный поток-2" в случае сокращения транзита через Украину, - СМИ

"Северный поток-2" Фото из открытых источников

Ангела Меркель и Хайко Маас не планируют выходить из строительства, однако могут остановить эксплуатацию газопровода

Правительство Германии может создать механизм, который будет способствовать прекращению работы газопровода "Северный поток-2". Такую возможность будут рассматривать в случае угроз России сократить поставки газа через Украину. Об этом сообщает WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.

Отмечается, что канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас не рассматривают возможность выхода из строительства "Северного потока-2".

"Ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД социал-демократ Гайко Маас не готовы выйти из спорного проекта - и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея обеспечить трубопровод "механизмом отключения", - подчеркнули в издании.

То есть, на трубопроводе может быть создан механизм для остановки его эксплуатации. Его планируют включать в том случае, если Россия заявит о планах сократить поставки газа через украинскую газотранспортную систему.

Напомним, недавно появилась информация, что США могут снять санкции с газопровода "Северный поток-2", если контракт между Украиной и Россией на транзит газа в страны Европейского союза будет пересмотрено.