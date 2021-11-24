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Германия координирует дальнейшие действия по "Северному потоку-2" с США

Фото из открытых источников

21 июля Германия вместе с американской стороной одобрили совместное заявление, "в котором нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2"

Немецкая сторона координирует действия по "Северного потока-2" с американскими коллегами, но отказывается комментировать новые санкции США против газопровода. На вопрос об усилении американских санкций против трубопровода отвечала пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе во время брифинга, передает Укринформ.

Зассе напомнила, что 21 июля Германия вместе с американской стороной одобрили совместное заявление, "в котором нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2".

"С тех пор мы интенсивно работаем над реализацией этого совместного заявления и на разных уровнях регулярно согласовываем действия", - заявила дипломат.

При этом комментировать последние шаги Вашингтона она не стала.

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Напомним, ранее мы писали, что Государственный департамент США объявил о введение санкций против связанной с Россией компании, участвующей в сооружении газопровода "Северный поток-2".

В общем, администрация США уже наложила санкции на 8 человек и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA.

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