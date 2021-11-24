Германия координирует дальнейшие действия по "Северному потоку-2" с США
21 июля Германия вместе с американской стороной одобрили совместное заявление, "в котором нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2"
Зассе напомнила, что 21 июля Германия вместе с американской стороной одобрили совместное заявление, "в котором нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2".
"С тех пор мы интенсивно работаем над реализацией этого совместного заявления и на разных уровнях регулярно согласовываем действия", - заявила дипломат.
При этом комментировать последние шаги Вашингтона она не стала.
Напомним, ранее мы писали, что Государственный департамент США объявил о введение санкций против связанной с Россией компании, участвующей в сооружении газопровода "Северный поток-2".
В общем, администрация США уже наложила санкции на 8 человек и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA.