Германия координирует дальнейшие действия по "Северному потоку-2" с США

21 июля Германия вместе с американской стороной одобрили совместное заявление, "в котором нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2"

Зассе напомнила, что 21 июля Германия вместе с американской стороной одобрили совместное заявление, "в котором нашли конструктивное решение темы "Северного потока-2".

"С тех пор мы интенсивно работаем над реализацией этого совместного заявления и на разных уровнях регулярно согласовываем действия", - заявила дипломат.

При этом комментировать последние шаги Вашингтона она не стала.

Напомним, ранее мы писали, что Государственный департамент США объявил о введение санкций против связанной с Россией компании, участвующей в сооружении газопровода "Северный поток-2".

В общем, администрация США уже наложила санкции на 8 человек и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA.