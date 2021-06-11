Германия и Израиль исключили Украину из списка стран с высоким уровнем COVID-19

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Попасть в страны можно будет предоставив сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку, что человек уже переболел

Германия и Израиль признали Украину как страну с низким риском распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщают Deutsche Welle и The Times of Israel.

Согласно сообщению, Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI) заявил, что Германия изъяла из списка "опасных" стран Армению, Австрию, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Канаду, Кипр, Косово, Ливан, Молдову, Черногорию, Северную Македонию, Сербию, Украину и США.

Соответствующее решение вступит в силу в воскресенье, 13 июня.

Как отмечается, путешественники, которые будут пересекают границу Германии на самолете, должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат вакцинации или результаты теста на наличие антител после выздоровления от COVID-19.

В свою очередь, правительство Израиля с понедельника, 14 июня, отменяет запрет для своих граждан на поездки в Украину, Турцию и Эфиопию.

Такое решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в указанных государствах, и Израиль в начале следующего месяца планирует разрешать вакцинированным иностранным туристам посещать свою страну.

В частности, израильтянам для выезда в одну из вышеуказанных стран нужно будет подать запрос в Комитет по особым ситуациям, а всем, кто возвращается, включая вакцинированных людей, придется проходить 14-дневный карантин.

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Напомним, министра иностранных дел Германии Хайко Мааса заявил, что с 1 июля страна откроет свои границы для всех желающих туристов, при условии, если показатель уровня заболеваемости в их государствах будет составлять ниже 200 на 100 тысяч человек.