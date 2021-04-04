Германия и Франция выпустили совместное заявление из-за обострения на Донбассе

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Обе страны призвали немедленно прекратить эскалацию конфликта на востоке Украины

В Германии и Франции призвали стороны немедленно прекратить эскалацию конфликта на Донбассе, поскольку государства обеспокоены числом нарушений режима тишины. Об этом говорится в общем заявлении МИД обеих стран, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Германии.

"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года.

Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к реализации Минских договоренностей в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры", - говорится в сообщении.

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Напомним, 30 марта в формате видеоконференции состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили коронавирус, Сирию, Ливию, Беларусь и подробно обменялись мнениями об Украине.