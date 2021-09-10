Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на полях ГА ООН: РФ против

В сложившихся условиях Россия неготова к встрече в "нормандском формате"

Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на уровне министров иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Россия отказывается, называя такие переговоры "несерьезными". Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время трансляции форума "Вся Россия-2021", передает "РБК-Украина" .

По его словам, в сложившихся условиях Россия готова к встрече в "нормандском формате".

В качестве причины Лавров назвал отказ Украины от выполнения Минских договоренностей.

"Когда Россию призывают провести встречу в "нормандском формате", то мы просим сначала объяснить, как это все сочетается, потому что Минские договоренности отрицаются", - заявил министр.

В частности Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести на полях ГА ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел "нормандской четверки".

"Мы пытаемся выяснить, как они относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир, - ред.) Зеленский и его команда, перечеркивая возможность выполнить Минские договоренности. Они говорят - надо собраться и там посмотреть. А это разговор несерьезный и непрофессиональный", - подчеркнул глава МИД России.

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Напомним, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной. В то же время Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом.