Германия и Чехия заявили о первых возможных случаях заражения "омикрон" - штаммом

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Новый вариант коронавируса в Германии обнаружен у пассажира, прибывшего из Южной Африки

В Чехии изучают первый случай заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также достался стране. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в Национальный институт общественного здравоохранения Чехии заявил, что сейчас изучаются образцы теста человека, которая прибыла в страну из Намибии.

"Лаборатория проверяет возможное обнаружение положительного образца варианта Omicron. Мы ожидаем подтверждения или опровержения этого случая", - говорится в публикации.

Вместе с тем сегодня в Германии министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что "с высокой вероятностью" новый вариант коронавирус "омикрон" выявлен у пассажира, который прибыл из Южной Африки.

"Прошлой ночью несколько симптомов штамма Omicron было обнаружено у путешественника, который вернулся Южной Африки. Вероятно, что Omicron уже в Германии", - написал он в Twitter.

Он добавил, что окончательные результаты анализов еще готовы.

Напомним, глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "Омикрон". Этот штамм COVID-19 может быть таким же опасным как вирус Эбола.