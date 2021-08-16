Генсек ООН призвал правительства стран принимать и не депортировать беженцев из Афганистана

Он также заявил, что международное общество должно сделать так, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства всех стран принимать и не депортировать беженцев из Афганистана. Генсек также обратился к конфликтующим сторонам с просьбой проявить максимальную сдержанность для защиты людей. Об этом стало известно во время заседании Совета Безопасности ООН .

По его словам, правительства всех стран должны принимать афганских беженцев и не депортировать их.

Генсек ООН также заявил, что международное общество должно сделать так, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов.

В частности Гутерриш призвал "Талибан" и все конфликтующие стороны в Афганистане соблюдать гуманитарное право, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней людей, а также обеспечить их права и свободу.

Напомним, ранее часть эвакуированных из Кабула граждан Афганистана попросила Украину предоставить им статус беженца. На борту самолета из Кабула находилось 79 эвакуированных граждан.

Как сообщалось ранее, украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек. В частности это 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации.