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Генсек ООН приветствует отказ США от защиты интеллектуальной собственности на COVID-вакцины

Это дает производителям вакцин возможность поделиться знаниями и технологиями

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует решение США о беспрецедентном отказе от защиты интеллектуальной собственности на COVID-вакцины, поскольку это будет способствовать увеличению поступлений по механизму COVAX. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает "Укринформ".

"Генеральный секретарь приветствует беспрецедентную поддержку правительством Соединенных Штатов отказа от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин против COVID-19, о которой было объявлено вчера", - сказал Дюжаррик.

По мнению Генсека ООН, это дает производителям вакцин возможность поделиться знаниями и технологиями, что позволит эффективно расширять местное производство вакцин и может значительно увеличить поставки в рамках механизма COVAX.

При этом, добавил представитель генерального секретаря ООН, следует обеспечить страны необходимыми материалами для производства этих вакцин.

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Ранее сообщалось, что в Украине ученые разработали три прототипа вакцин от коронавируса отечественного производства.

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