Генсек ОБСЕ завтра посетит РФ: На повестке дня будет и Украина

Сергей Лавров будет жаловаться на то, что Украина якобы не хочет выполнять минские договоренности

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в понедельник, 21 июня, посетит Российскую Федерацию для встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими чиновниками. На повестке дня будет и урегулирование конфликта в Украине. Об этом сообщают пресс-служба ОБСЕ и пресс-служба МИД России .

Как отмечается, Шмид и российские чиновники обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, касающихся безопасности и стабильности в ОБСЕ.

В свою очередь, в российском ведомстве сообщили, что Лавров хочет обсудить с генсеком ОБСЕ работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, а также деятельность наблюдателей ОБСЕ на территории Украины.

В частности, Лавров будет жаловаться на то, что Украина якобы не хочет выполнять минские договоренности, а также попытается уговорить ОБСЕ "повлиять" на украинскую сторону для того, чтобы Киев начал прямые переговоры с ОРДЛО.

Напомним, ранее представительница действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау заявила, что для имплементации Минских договоренностей понадобятся дополнительные усилия и политическая воля сторон.