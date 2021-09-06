Россия наращивает ядерный потенциал и подрывает ключевые соглашения, - Генсек НАТО

РФ уже ввела в эксплуатацию гиперзвуковые системы, провела испытания баллистических ракет воздушного базирования и крылатых ракет с ядерной энергетической установкой

НАТО должно сохранять единство на фоне наращивания Россией ядерного потенциала и подрыва Москвой ключевых соглашений в сфере безопасности. Российские войска уже получили на вооружение гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты неограниченного радиуса действия. Об этом в ходе выступления на открытии ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения сообщил генсек Йенс Столтенберг .

"Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые сделки. Россия развивает свои ядерные возможности, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал он.

В частности Столтенберг напомнил, что Россия уже ввела в эксплуатацию гиперзвуковые системы, провела испытания баллистических ракет воздушного базирования и крылатых ракет с ядерной энергетической установкой.

Генсек НАТО также отметил наращивание ядерного потенциала Китаем.

"Все это происходит без каких-либо ограничений и прозрачности и вызывает беспокойство", - подчеркнул Столтенберг.