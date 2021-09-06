home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Россия наращивает ядерный потенциал и подрывает ключевые соглашения, - Генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

РФ уже ввела в эксплуатацию гиперзвуковые системы, провела испытания баллистических ракет воздушного базирования и крылатых ракет с ядерной энергетической установкой

НАТО должно сохранять единство на фоне наращивания Россией ядерного потенциала и подрыва Москвой ключевых соглашений в сфере безопасности. Российские войска уже получили на вооружение гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты неограниченного радиуса действия. Об этом в ходе выступления на открытии ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения сообщил генсек Йенс Столтенберг.

"Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Она подрывает ключевые сделки. Россия развивает свои ядерные возможности, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал он.

В частности Столтенберг напомнил, что Россия уже ввела в эксплуатацию гиперзвуковые системы, провела испытания баллистических ракет воздушного базирования и крылатых ракет с ядерной энергетической установкой.

Генсек НАТО также отметил наращивание ядерного потенциала Китаем.

"Все это происходит без каких-либо ограничений и прозрачности и вызывает беспокойство", - подчеркнул Столтенберг.

Новости по теме: Украина обеспокоена намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму, - Резников
 
Напомним, ранее мы писали, что Россия пригрозила контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. В частности РФ проведет перебалансировку ситуации.
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Четвертая COVID-волна сильнее всего ударит по молодежи: Эксперт рассказал, как это предотвратить "Перший Незалежний" первым в Украине запустил трансляцию эфира в своем Telegram-канале Рост тарифов на газ: Эксперт рассказал, как можно снизить нагрузку на население Логозяк: Когда депутаты выйдут из каникул, будет принят закон об конфискации имущества за долги

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект