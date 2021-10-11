home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Генсек НАТО призвал ЕС не дублировать действия альянса в сфере обороны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Несмотря на то, Столтенберг приветствует активизацию усилий ЕС в сфере обороны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС не дублировать действия альянса в сфере обороны.  Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического Альянса.

Во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, Столтенберг отметил, что в мире наблюдается потребность в трансатлантическом единстве, поскольку сегодняшние потребности являются достаточно сложными для решения.

"Фактически, потребность в трансатлантическом единстве сейчас больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, намного сложнее тех, которые определенная страна или континент может решить самостоятельно", - заявил генсек НАТО.

Несмотря на то, что он приветствует активизацию усилий ЕС в сфере обороны, Столтенберг предостерег союз от дублирования НАТО.

"Но эти усилия не должны дублировать НАТО. Наши страны имеют ограниченные ресурсы и только один набор сил. И нам нужно использовать их наилучшим образом", - заметил Столтенберг.

Новости по теме: Стало известно, когда состоится следующий саммит НАТО и его темы

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако, по его словам, это произойдет не в ближайшее время.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний: У "ПЦУ" нет большой паствы Патриарх Константинопольский не может быть главой Вселенской Церкви, - иерарх Кипрской Православной Церкви Иерарх Сербской Церкви: Украинская авантюра Константинополя имеет жалкое квазибогословское объяснение и оправдание Визит Папы Римского в Украину, или Игры Ватикана на восточном направлении

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект