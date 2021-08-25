Газпром возобновил закачку газа в подземные хранилища Европы

Пикабу

Ранее запасы газа в хранилищах упали до исторического минимума в 12,8%

Газпром возобновил закачку газа в свои подземные хранилища в Европе. Об этом сообщил "КоммерсантЪ".

Как отмечается, заполняемость хранилищ Газпрома Ямал-Европа в Европе упала до рекордно низких 12,8% после аварии на заводе в Новом Уренгое в начале августа. В результате чего, компания вынуждена была отбирать газ из хранилищ для поставок в Европу.

Известно, что в среднем заполненность хранилищ Газпрома составляет 64,3%.

Прирост запасов начался после того, как в этот же день Газпром увеличил прокачку через газопровод Ямал-Европа до 64 миллионов кубометров.

"Поставки по газопроводу могут вырасти до 77 миллионов кубометров в сутки, ведь Газпром с сентября снизит прокачку через Украину на 14 миллионов кубометров в сутки", - отметили эксперты.

Также они добавили, что уровень запасов в европейских ПХГ осенью будет таким низким, что даже если введут Северный поток-2, дефицит нельзя будет перекрыть полностью.

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Напомним, что ранее немецкий суд ограничил доступ "Газпрома" к "Северному потоку-2". Высший окружной суд Дюссельдорфа решил, что "Северный поток-2" не освобожден от правил ЕС, предусматривающих, что владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков газа, который поступает в них.