"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию

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Российская компания потребовала от молдавской стороны погасить долги

Компания "Газпром" пригрозила прекратить поставки газа в Молдову. Об этом сообщает "ТАСС".

"Если не будет полностью произведена оплата за поставку газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" прекратит поставки газа в Молдову", - заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, долг Молдовы составляет 709 млн долларов. Он обвинил молдавских представителей в том, что они не хотят признавать накопленную задолженность и требуют скидку на газ.

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Напомним, российский монополист "Газпром" в этом году трижды сокращал объем транзита газа через территорию Украины, за счет чего, заявления российского руководства о якобы росте поставок являются манипулятивными. "Газпром" часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены, - подчеркнули в ведомстве.