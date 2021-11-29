"Газпром" отказался назвать сроки запуска "Северного потока-2"

Российский монополист находится в тесном контакте с немецким регулятором по этому вопросу

В российском "Газпроме" отказались назвать сроки запуска газопровода "Северный поток-2" и сертификации компании-оператора Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает ТАСС.

"Сроки (запуска "Северного потока-2", - ред.) не готовы пока озвучить", - заявила представитель "Газпрома" Елена Березина, отвечающий за газопроводы российской компании в Европе.

По ее словам, российский монополист находится в тесном контакте с немецким регулятором Федеральным сетевым агентством (BNetzA) по вопросу сертификации газопровода.

Ранее сообщалось, что агентству Reuters от источника в правительстве Германии стало известно, что из-за решения немецкого регулятора приостановить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложено до марта следующего года.