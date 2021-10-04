"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2". Нить будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - отметили в компании.

Кроме того, ранее якобы проконтролировали целостность газопровода. В частности, осуществили внутритрубную инспекцию с использованием так называемых "интеллектуальных" поршней, а также внешние инструментальные проверки.

К слову, это стало возможно после того, как Датское энергетическое агентство позволило запуск "Северного потока-2". В Дании согласились, что трубопровод могут ввести в эксплуатацию, потому что компания Nord Stream 2 AG якобы выполнила все необходимые условия.

Напомним, 10 сентября российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о полном завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь, Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) заявило, что примет решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2" до конца текущего года. Пресс-секретарь агентства Фитьо Вульф уточнил, что речь идет о сертификации газопровода и его соответствие нормам газовой директивы Европейского Союза, а решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.