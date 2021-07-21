Галька вместо бриллиантов: Румынка обманула британских ювелиров на 6 млн долларов

История началась еще в феврале 2016 года. Женщина отрицает любую вину

Британский суд рассматривает обвинения в мошенничестве против 60-летней румынки Лулу Лакатош, что выдавала себя за эксперта по драгоценным камням и украла бриллианты стоимостью 5,7 млн долларов в ювелирном магазине, подменив их на обычную гальку. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, история началась в феврале 2016 года, когда в ювелирный магазин Boodles в Лондоне обратился мужчина, представившийся Саймоном Гласом. Он хотел купить драгоценные камни для инвестиций, поэтому его представили руководителю сети магазинов Николасу Вейнрайту.

Продажу семи бриллиантов согласовали после встречи в Монако, на которой Вейнрайту представили делового партнера Гласа - россиянина Александра. А он, в свою очередь, сообщил, что для осмотра камней пришлет своего ювелирного эксперта Анну, роль которой исполняла Лулу Лакатош.

Она должна была осмотреть драгоценности, прежде чем поместить их в мешочек, который будет храниться в Boodles, пока ювелиры не получат деньги.

Среди драгоценностей общей стоимостью 4,2 млн фунтов стерлингов (5,7 млн долларов) был бриллиант в форме сердца весом 20 карат и стоимостью более 2,2 млн фунтов стерлингов (2,9 млн долларов) и розовый бриллиант в форме груши весом 3 карата за 1,1 млн фунтов стерлингов (1,5 млн долларов). Новости по теме: В Японии похитили бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов

Геммологическую экспертизу, которую должна была проводить "эксперт", назначили на 10 марта 2016 года.

В "день Х" руководитель сети магазинов Николас Вейнрайт и ювелирный эксперт Boodles Эмма Бартон провели Лулу к сейфу с драгоценностями.

"Лакатош собирался изучить и взвесить каждый из семи бриллиантов, прежде чем завернуть их в предварительно нарезанную папиросную бумагу и поместить в непрозрачные коробки. Когда экспертизу завершили, коробки положили в мешочек на молнии, который закрыли на замок. В какой-то момент Вейнрайт отвернулся, и Лакатош ловко подменила мешочек с бриллиантами, лежавший на столе, на такой же", - сказал прокурор Филипп Стотт присяжным в суде.

После кражи она переоделась в уборной соседнего паба и покинула Лондон.

Лулу Лакатош задержали во Франции и экстрадировали в Британию для проведения суда. Женщина отрицает любую вину.