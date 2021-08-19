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G7 призвали "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию людей из аэропорта Кабула

EPA

Радикальное движение должно приложить усилия к тому, чтобы Афганистан не стал местом террористической угрозы международной безопасности

Главы МИД стран "Большой семерки" провели виртуальную встречу по ситуации в Афганистане. Министры G7 призвали радикальное движение "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула. Об этом сообщает итоговый пресс-релиз встречи.

"Министры стран G7 призвали "Талибан" гарантировать безопасность иностранцев и афганцев, желающих уехать (из Афганистана - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Великобритании.

Отмечается, что страны G7 также подчеркнули важность выполнения талибами своих обязательств по защите гражданского населения и выразили глубокую обеспокоенность сообщениями о насильственных репрессиях в некоторых частях Афганистана.

В частности министры согласились с тем, что "Талибан" должен приложить усилия к тому, чтобы Афганистан не стал местом террористической угрозы международной безопасности.

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Напомним, ранее мы писали, что в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и препятствуют желающим улететь из страны попасть на самолеты. Возле аэропорта талибы бьют желающих сесть на самолет пластиковыми трубами.

 

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