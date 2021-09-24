ФСБ России под видом белорусских беженцев вводит в Украину своих агентов, - Bellingcat

Руководитель интернет-издания Bellingcat Христо Грозев Фото из открытых источников

Также отмечается, что в Украине на сегодня большое количество шпионов ФСБ

Руководитель интернет-издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов. Об этом говорилось в его интервью изданию "НВ".

"Конечно, их (агентов ФСБ) огромное количество. Часть из них уже арестована. Часть из них была завербована ФСБ среди работников в ваших спецслужбах еще в начале войны", - отметил журналист.

По его словам, некоторые агенты ФСБ сами предлагали работать на российские спецслужбы, после чего их обнаружили журналисты Bellingcat.

"Некоторые из них сами предлагали себя, мы потом это обнаружили. Это первый сегмент. Второй сегмент - это люди, которых забрасывает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси. Они нашли Украину как одно из мест, где могут свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ", - подчеркнул Грозев.

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Напомним, что ранее за сотрудничество с ФСБ жителя Бердичева Житомирской области приговором Бердичевского горрайонного суда признали виновным в государственной измене и приговорили к 8 годам лишения свободы.

Осужденный через сеть Интернет наладил контакт с представителем ФСБ России.