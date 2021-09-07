ФСБ обвиняет украинскую разведку в подрыве участка газопровода

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Россия утверждает, что Джелялов и Ахтемовы были соучастниками

Федеральная служба безопасности России утверждает, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемови якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Как отмечается, руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов выступил посредником диверсии.

"23 августа 2021 года в районе н. п. Перевальное в Крыму произошел подрыв участка газопровода. Диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис")", - говорится в сообщении.

Известно, что 4 сентября сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым – замглавы "Меджлиса" Нариман Джелялов, а также Асан и Азиз Ахтемовы.

По версии ФСБ, по указанию одного из руководителей Меджлиса в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу.

"За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. В июле взрывное устройство конспиративно доставили в Крым, а акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины", – утверждает русская служба безопасности.

"Организаторами диверсии является – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, бежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский.

Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России", - сообщили в ведомстве.

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Также служба безопасности России показала видео с места диверсии на газопроводе в Крыму и допроса исполнителя подрыва.

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На видео мужчина представляется как Ахтемов Асан Исламович 1989 года рождения. Он рассказывает, что приехал в Херсон на рейсовом автобусе и там встретился с мужчиной в красных кроссовках и кепке, который назвался Саидом. Ему сказали " сделать плохую вещь с газовой трубой, взорвать ее в селе Перевальное".

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Кроме этого, Ахтемов утверждает, что спрятал взрывное устройство у себя дома. Потом он с сообщником пошел к газовой трубе, выкопал там яму и заложил там бомбу. Она должна была сработать через 4-5 часов. Ему позвонил Саид и сказал, что взрывное устройство сработало. Он удалил переписку с кураторами.

Как известно, второй мужчина называется Ахтемовым Азизом Искандеровичем 1996 года рождения. Он также рассказывает о подготовке и совершении диверсии.

Напомним, что ранее так называемая власть в Крыму подозревает пятерых задержанных крымских татар в совершении диверсии. В так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу.