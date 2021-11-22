Frontex: Число мигрантов на восточной границе Евросоюза за год выросло в 15 раз

Большинство нелегальных мигрантов прибывают из Ирака, Афганистана и Сирии

Количество незаконных пересечений границы на внешних границах Европейского Союза за десять месяцев 2021 года выросло почти на 70%. В октябре выявлено около 22,8 тысячи незаконных пересечений границы на основных миграционных маршрутах Европы, что на 30% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Европейского пограничного агентства Frontex).

Отмечается, что на восточной границе ЕС общее число незаконных пересечений границы в 2021 году составило почти 8 тысяч, что в 15 раз больше, чем годом ранее.

"Граница ЕС с Беларусью оставалась самым нарушенным миграционным потоком в 2021 году. После достижения исторического максимума прибытие в июле (превысив 3,2 тысячи), прибытие мигрантов по восточному сухопутному маршруту в последующие месяцы снизилось, и в октябре 2021 года составило более 600 человек", - говорится в обнародованном отчете.

Подчеркивается, что большинство нелегальных мигрантов прибывают из Ирака, Афганистана и Сирии.

Все соседние с Беларусью страны-члены Евросоюза значительно усилили меры пограничного контроля в условиях чрезвычайного положения.

"Усиление контроля предотвратило попадание крупномасштабных потоков из Беларуси в ЕС в октябре", - говорится в отчете.

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Напомним, ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила режим президента Беларуси Александра Лукашенко в "гибридных атаках". Отметив, что Минск использует мигрантов для дестабилизации в Европе. ЕС будет оставаться уязвимым до тех пор, пока его 27 стран-членов будут разделены по этому актуальному вопросу.