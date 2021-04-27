Французское радио: Путина раздражает, что украинские власти нападают на его близкого друга - Виктора Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Украины Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин Фото из открытых источников

Санкции, введенные в отношении народного депутата, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, вызвали раздражение у президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет France Culture.

"Неудивительно, что президента России раздражает то, что украинские власти через свои спецслужбы (СБУ) нападают на Виктора Медведчука, его друга", - указывает издание.

Также во France Culture напомнили о незаконном закрытии трех оппозиционных телеканалов - "112 Украина", ZIK и NEWSONE.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.