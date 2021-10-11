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Французский астронавт ESA сфотографировал осенний Киев из космоса

Twiiter / Thomas Pesquet

Снимок был сделан с Международной космической станции

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сфотографировал осенний Киев с Международной космической станции (МКС). Он опубликовал снимки в своем Twitter.

"Киев и прекрасные вихри реки вверх по течению", - написал Песке, разместив три снимка украинской столицы.

Астронавт вспомнил, как делал подобный снимок зимой, когда река была покрыта льдом.

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Напомним, ранее мы писали, что американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кімборо сфотографировал итальянскую столицу Рим и Ватикан вечером с Международной космической станции (МКС). 

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