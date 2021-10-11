Французский астронавт ESA сфотографировал осенний Киев из космоса

Снимок был сделан с Международной космической станции

"Киев и прекрасные вихри реки вверх по течению", - написал Песке, разместив три снимка украинской столицы.

Астронавт вспомнил, как делал подобный снимок зимой, когда река была покрыта льдом.

Kiev, and the beautiful swirls of the river upstream. I remember taking this picture in winter last time, when the river was frozen and all white. #MissionAlpha pic.twitter.com/JyGLIUIpsy — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 10, 2021

Напомним, ранее мы писали, что американский астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кімборо сфотографировал итальянскую столицу Рим и Ватикан вечером с Международной космической станции (МКС).