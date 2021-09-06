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Французский астронавт ESA сфотографировал ночную планету Земля

Twitter Тома Песке

Снимок был сделан с Международной космической станции

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сделал фотографию планеты Земля ночью с Международной космической станции (МКС). Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, иногда звездные огни "борются" с подсветленными городами (на Земле) за то, кто из них самый яркий и красивый.

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Напомним, что ранее астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Шейн Кимборо сделал две фотографии космоса находясь на Международной космической станции (МКС). На нижней половине фотографии можно увидеть белые точки, это звезды, их миллионы в космосе.

Также космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" NASA сделала фотографию группы галактик в созвездии Змея.

А группа астрономов из университета Иллинойса (США) благодаря 4-метровому телескопу им. Виктора Бланко в обсерватории Серро-Тололо в Чили сделали новую фотографию гигантской галактики NGC 5128 в созвездии Центавр.

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