Франция возвращает масочный режим в школах

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Ограничения будут вводить в департаментах, где превышен уровень заболеваемости коронавирусом

Во Франции решили вернуть обязательный масочный режим в школах. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Новое правило начнет действовать уже со следующего понедельника, 8 ноября. Масочный режим вернут в более 30 департаментах Франции.

"Со следующей недели, с начала учебного года, в департаментах, где уровень заболеваемости стабилизировался выше 50 случаев на 100 тысяч жителей, маска снова станет обязательным для детей в школах. Это затронет 39 департаментов в следующий понедельник", – заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.

Как известно, масочный режим в школах был отменен еще до начала каникул. Однако рост заболеваемости коронавирусом вынудил правительство вернуть ограничения.

"Как только мы сможем смягчить карантин, мы это сделаем. Очевидно, что этот принцип действует в обе стороны. И как только ситуация ухудшится, к сожалению, мы будем вынуждены активировать новые ограничения", – подчеркнул представитель правительства.

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Как сообщалось ранее, правительство Бельгии приняло с 1 октября отменить обязательный масочный режим в магазинах и заведениях питания. При этом масочный режим остается обязательным в общественном транспорте, в учреждениях здравоохранения, а также в большинстве предприятий сферы услуг.