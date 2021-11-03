Франция возвращает масочный режим в школах
Ограничения будут вводить в департаментах, где превышен уровень заболеваемости коронавирусом
Во Франции решили вернуть обязательный масочный режим в школах. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Новое правило начнет действовать уже со следующего понедельника, 8 ноября. Масочный режим вернут в более 30 департаментах Франции.
"Со следующей недели, с начала учебного года, в департаментах, где уровень заболеваемости стабилизировался выше 50 случаев на 100 тысяч жителей, маска снова станет обязательным для детей в школах. Это затронет 39 департаментов в следующий понедельник", – заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.
Как известно, масочный режим в школах был отменен еще до начала каникул. Однако рост заболеваемости коронавирусом вынудил правительство вернуть ограничения.
"Как только мы сможем смягчить карантин, мы это сделаем. Очевидно, что этот принцип действует в обе стороны. И как только ситуация ухудшится, к сожалению, мы будем вынуждены активировать новые ограничения", – подчеркнул представитель правительства.
Как сообщалось ранее, правительство Бельгии приняло с 1 октября отменить обязательный масочный режим в магазинах и заведениях питания. При этом масочный режим остается обязательным в общественном транспорте, в учреждениях здравоохранения, а также в большинстве предприятий сферы услуг.