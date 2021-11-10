Франция вернула Бенину вывезенные 130 лет назад ценности и артефакты

Le Monde

Эти сокровища были перевезены из Африки во время колонизации

Франция вернула Бенину 26 ценностей и культурных артефактов, которые колониальные войска вывезли 130 лет назад. Об этом сообщил Le Monde.

Как отмечается, президент Бенина Патрис Талон и министр культуры Мишель Абимболя приехали в Париж для торжественной передачи артефактов, похищенных и вывезенных во Францию в 1891-м году.

Известно, что большинство из этих сокровищ, среди которых и трон короля Дагомеи, хранились в парижском музее на набережной Бранли (Le musée du quai Branly).

"Это символический, трогательный и исторический момент, которого долго ждали в Бенине", - подчеркнул во время торжественной церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон.

При этом, Талон уточнил, что эти сокровища не просто культурные артефакты, а "наша душа". Также он выразил надежду на подобную инициативу Великобритании, Германии и других стран, где хранятся вывезенные сокровища.

В частности, в этом году французский парламент согласовал передачу артефактов в Сенегал, другую бывшую французскую колонию в Западной Африке.

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Кроме этого, по оценкам экспертов, до 90% культурных артефактов Африки были вывезены с континента во время колонизации или подарены миссионерами, или куплены ими и также вывезены в Европу. Экспертная комиссия во Франции подсчитала, что в музеях по всей стране насчитывается около 90 000 экспонатов из Африки.

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Напомним, что ранее Апелляционный суд Амстердама принял решение о временной передаче скифского золота в Государственный исторический музей Украины в Киеве.

По информации суда, в этих обстоятельствах - с целью защиты своего культурного наследия и несмотря на право оперативного управления, которое принадлежит музеям, государству Украина было разрешено принять такое временное мероприятие.