Франция создаст собственную вакцину от коронавируса COVID-19

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Разработчики называют одним из преимуществ более низкую стоимость

До конца этого года во Франции хотят запустить собственную вакцину от коронавирусной болезни COVID-19, сейчас начался третий этап испытаний. Об этом сообщает Le Figaro.

Согласно сообщению, разработкой вакцины занимается компания Sanofi France, а поскольку препарат находится уже на третьем этапе испытаний, то он может быть доступен уже с декабря.

По словам главы фармацевтической компании Оливье Богийо, в отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen, в изготовлении французской вакцины не будут использовать технологию мРНК.

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В основе препарата будет рекомбинантный белок, который есть также в современных прививках от гриппа, а в сочетании со специальным веществом, адъювантом, это позволит получить более активный и длительный иммунный ответ.

"Это то, что мы используем для вакцинации против гриппа, это проверенная технология, которую мы использовали в течение нескольких лет", - уточнил фармацевт.

Как отмечается, среди других преимуществ французского препарата: недорогое производство и более мягкие требования к хранению. Именно низкая стоимость препарата позволит помочь ускорить вакцинацию в менее развитых странах.

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Напомним, на 89-м году жизни скончалась гражданка Канады Жизель Левеск, которая первой в стране получила прививку от COVID-19.