home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Франция решила заморозить цену на газ на весь 2022 год

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Фото из открытых источников

Французское правительство планирует в последний раз поднять тариф в январе следующего года, но всего на 4%

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что правительство страны решило заморозить тарифы на газ на весь 2022 год. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

"Мы заблокировали цены на газ и ограничили январское повышение (тарифов, – ред.) до 4 процентов. Блокировка продлится весь 2022 год", – сказал премьер Кастекс.

Изначально планировалось, что заморозка тарифов на газ, о которой глава французского правительства объявил в конце сентября, будет действовать до апреля 2022 года. Тогда Кастекс считал, что цены на газ в Европе начнут снижаться именно в середине весны следующего года.

Новости по теме: "Нафтогаз" призвал ужесточить требования финансовых гарантий к поставщикам газа

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает, что до мая в следующем году цена на газ стабилизируется.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Путин прокомментировал преследование Медведчука: Его судят за политическую позицию и попытки стабилизировать ситуацию в Украине Путин об учебных базах НАТО в Украине: Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим делать? Путин: Украиной руководит группа людей, стоящая у власти, а не президент Путин: Военное освоение территории Украины уже идет, это создает угрозу для России

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект