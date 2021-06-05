Франция открывает границы для привитых туристов: Каковы условия въезда для украинцев

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Французское правительство разделило все страны мира на три зоны по распространению коронавируса и для граждан каждой из них прописаны разные условия на въезд в страну

Правительство Франции приняло решение об открытии границ для вакцинированных туристов из многих стран, в том числе и из Украины. Сообщает пресс-служба французского правительства.

Как отмечается, изменения вступят в силу с 9 июня.

В частности, чиновники поделили мир на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. Для каждой из них есть свои условия на въезд в страну.

Так, в зеленую зону попали все страны-члены ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Израиль. Граждане этих стран могут въехать во Францию как после вакцинации, так и без нее при условии оказания негативного ПЦР-теста.

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В красную зону вошли государства, которые имеют высокий риск распространения мутаций коронавирус. Туда попали Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция и Уругвай. Въезд из этих стран даже для вакцинированных туристов будет запрещен.

В оранжевую зону вошли почти все остальные страны мира. Во Францию граждане этих стран смогут въехать с любой целью только при условии вакцинации. Без вакцины туда не пустят.

К слову, французский правительство признает только те вакцины, которые сертифицированы в ЕС, — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Въезд будет разрешен тем, кто полностью завершил курс вакцинации.

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В то же время, есть возможность въехать и после только одной дозы вакцины, если вы сможете подтвердить, что ранее болели коронавирусом.

Напомним, ранее Турция обновила правила въезда для туристов из Украины, теперь путешественникам нужно снова предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.