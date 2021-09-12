Франция обвинила "Талибан" во лжи и отказалась сотрудничать с их "правительством"

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Париж эвакуировал около трех тысяч человек и провел технические переговоры с талибами

Франция обвинила боевиков движения "Талибан" во лжи и заявила, что не будет иметь никаких отношений с новым правительством Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

"Талибан лжет, и Франция не будет иметь никаких отношений с тем недавно сформированным правительством. Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, и говорили об инклюзивном правительстве, но они лгут. Франция отказывается признавать это правительство или иметь какие-либо отношения с ним. Мы хотим шагов со стороны "Талибана", — заявил поздно вечером 11 сентября министр перед тем, как отправиться на переговоры в Катар, чтобы обсудить предстоящую эвакуацию из Афганистана.

Как отмечается, Париж эвакуировал около трех тысяч человек и провел технические переговоры с талибами, чтобы люди могли уехать. В Афганистане еще остаются несколько французов и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.

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Напомним, ранее террористическое движение "Талибан" объявило новый состав правительства Афганистана. Как отмечается, исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем является один из лидеров талибов мулла Абдул Гани Барадар.