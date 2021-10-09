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Франция начнет кампанию за отмену смертной казни во всем мире

Париж, Франция

 Фото из открытых источников

Кампания состоится в рамках предстоящего председательства Франции в Европейском Союзе

Франция начнет кампанию за отмену смертной казни во всем мире в рамках своего будущего председательства в Европейском Союзе. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

Как отмечается, Макрон выступил вместе с Робером Бадинтером, министром юстиции покойного президента Франсуа Миттерана, который руководил отменой смертной казни через парламент Франции в 1981 году.

"В Париже состоится конференция, посвященная 40-летию отмены данного наказания во Франции. На мероприятии соберутся группы гражданского общества из стран, где применяется смертная казнь.

Франция, председательствуя в первой половине 2022 года в Совете ЕС, будет работать вместе с другими государствами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров и смертной казни", - сказал он.

К слову, Франция стала 35 страной мира, которая запретила смертную казнь. Дальнейшие отмены и мораторий с того времени означают, что большинство стран больше не применяют наказания, хотя несколько крупных держав, включая Китай, Иран и США соблюдают его.

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Напомним, в начале года в США впервые с 1953 года смертную казнь применили к женщине. В штате Индиана казнили Лизу Монтгомери, которую признали виновной в убийстве.

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