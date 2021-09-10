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Франция и Швейцария ограничили въезд израильским туристам

Фото из открытых источников

Вакцинированные израильтяне должны будут подавать специальное заявление о разрешении въезда во Францию с важной причине

Правительства Франции и Швейцарии приняли решение ограничить въезд для жителей Израиля. С 13 сентября в Швейцарию из Израиля смогут въехать только вакцинированные граждане или дети до 18 лет. Об этом сообщает Israel Hayom.

Отмечается, что с воскресенья, 12 сентября, во Францию смогут въехать граждане Израиля, получившие обе прививки от коронавируса.

Вакцинированные израильтяне должны будут подавать специальное заявление о разрешении на въезд во Францию по важной причине.

Подчеркивается, что непривитые Израильтяне, которые получили разрешение на въезд, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета, или результат серологического теста, сделанного не более чем за 48 часов до вылета.

Кроме того, дети в возрасте от 12 до 18 лет, которые не были вакцинированы,  после прилета во Францию не смогут посещать кинотеатры, рестораны, спортивные сооружения и культурные мероприятия.

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Напомним, ранее мы писали, что Израиль открывает границы для вакцинированных туристов с 19 сентября. Чтобы попасть в страну необходимо предъявить подтверждение второй вакцины, которая была признана Минздравом страны.
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