Финляндия заявила об активности российских спецслужб в стране

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По информации SUPO, уровень угрозы кибершпионажа не снизится в течение ближайших пяти лет

Финляндия и финны регулярно становятся объектами широкомасштабной нелегальной разведывательной деятельности, в частности, в сфере кибербезопасности Финляндия интересует Россию и Китай. Об этом говорится в свежем отчете полиции безопасности Финляндии SUPO, передает Yle.

Сообщается, что разведки иностранных государств проявляют интерес к подготовке значимых политических решений. Также их интересуют отношения Финляндии и НАТО, вопросы арктических территорий, а также навыки и технологии в области кибербезопасности.

По информации SUPO, уровень угрозы кибершпионажа не снизится в течение ближайших пяти лет.

"На ситуации сказывается ухудшение отношений между государствами. В этих условиях особо авторитарные государства испытывают необходимость в разведывательной информации. По нашим оценкам, в Финляндии продолжается широкомасштабная деятельность иностранных разведок. Финляндия интересует, главным образом, Китай и Россию. Небольшие страны тоже ведут разведку, но их деятельность сконцентрирована, прежде всего, на выходцах из этих стран", - сказал начальник SUPO Антти Пелттари.

Также в докладе указывается, что угрозу для безопасности Финляндии представляет киберпреступность.

Через компьютерные сети можно парализовать, например, работу коммунальных служб и больниц.

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