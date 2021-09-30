Финляндия первой в ЕС начнет вакцинировать норок от коронавируса

Yle

По результатам испытаний, реакция животных на вакцину была удовлетворительной

Финляндия первой среди стран Евросоюза начнет вакцинировать норок от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Yle.

Как отмечается, курс прививки для животных должен начаться в течение ближайших недель.

"Управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии выдало Ассоциации животноводов условную лицензию по итогам тестовой вакцинации животных специальным медсредством. По результатам испытаний реакция животных на вакцину была признана удовлетворительной", - говорится в сообщении.

Известно, что специальная вакцина FurcoVac была разработана исследовательской группой Хельсинкского университета. Ее протестировали на ферме в Остроботнии. Разработка вакцины началась осенью прошлого года.

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Напомним, что ранее в Монголии двое бобров погибли после инфицирования коронавирусом. В стране впервые зафиксировали смерть животных от COVID-19.

По словам местного инфекциониста, штамм "Дельта" обнаружили еще у семи бобров, которые могли заразиться от своих опекунов. Во время болезни животные страдали из-за кашля, насморка и воспаления слизистой оболочки глаз.